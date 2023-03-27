تنصيب يوسف بوزنادة رئيسا للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

أشرف وزير المالية لعزيز فايد، على تنصيب الرئيس الجديد. للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يوسف بوزنادة. الذي تم تعيينه بمرسوم رئاسي بتاريخ 26 فيفري 2023.

وحسبما أفاد بيان اللجنة. فإنه وخلال مراسم التنصيب التي جرت أمس الأحد بمقر الوزارة. ألقى وزير المالية فايد كلمة أشار فيها إلى التحديات المنتظرة في إعادة إحياء وتنشيط السوق المالي. خصوصا في السياق الحالي للإصلاحات التي تمس القطاع المالي.