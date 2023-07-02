تنصيب 17 دار للذكاء الإصطناعي على مستوى جامعات الجزائر

كشف رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وحاضنة الأعمال الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البروفسور أحمد مير. اليوم الأحد، تنصيب 17 دار للذكاء الاصطناعي على مستوى مختلف الجامعات الجزائرية. دورها نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي ومعالجة المعلومات الحديثة الخاصة به.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أوضح أحمد مير، أن الذكاء الاصطناعي. يعرف اليوم موجة انتشار واسعة خاصة في ظل ظهور العديد من التطبيقات والمنصات. والجزائر كباقي دول العالم وجب عليها أن تواكب هذه التحولات الجديدة. من خلال عديد الاستراتيجيات أهمها تلك المنتهجة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والمتمثلة في إطلاق 2023/2024 سنة الذكاء الاصطناعي وإدخال الذكاء الاصطناعي على المنظومة التعليمية. في الوسط الجامعي وكذلك تنصيب المجلس العلمي للذكاء الاصطناعي في الـ26 جوان 2023. حيث يضم المجلس خيرة علماء الجزائر من داخل وخارج الوطن.

كما أوضح المتحدث أن المجلس العلمي للذكاء الاصطناعي ينتظر منه أن يقدم إضافة كبيرة وحقيقية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ولباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى للولوج بسلاسة للذكاء الاصطناعي واستخدامه بما يسمح له القانون وبما ينفع باقي القطاعات الاقتصادية.

مشيرا أن الجامعات الجزائرية تزخر بالعديد من الطاقات البشرية مشيرا إلى التواصل الدائم مع الطلبة الباحثين حاملي الأفكار المبتكرة من مختلف أنحاء الوطن خاصة أولئك الذين شرفوا الجامعة الجزائرية في مختلف المسابقات الدولية.