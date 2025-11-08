أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، رفقة الوزير والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي على تنصيب 3 ولاة منتدبين جدد لمقاطعات إدارية بولاية الجزائر، وهذا في إطار الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة والولاة المنتدبين.

وتم تنصيب كل من عبد الفتاح بن قرقورة واليا منتدبا للمقاطعة الادارية الشراقة. وحرز معمري والي منتدب للمقاطعة الإدارية الدار البيضاء. وزيدي عبد المالك والي الولاية المنتدبة سيدي امحمد.

