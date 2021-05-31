تنصيب 6 إطارات في المديرية العامة للغابات

الوطني
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تنصيب 6 إطارات في المديرية العامة للغابات تنصيب إطارات في المديرية العامة للغابات
بقلم نسرين محفوف

تم اليوم الاثنين، على مستوى المديرية العامة للغابات، تنصيب كل من سعاد عسعوس مديرة  التخطيط والأنظمة المعلوماتية. ونادية لبكيري نائبة مدير الدراسات والتخطيط بالنيابة في نفس المديرية.

كما تم تنصيب صليحة  فرطاس مديرة  لمكافحة  التصحر والسد الأخضر، وإلهام كابويا مديرة حماية النباتات والحيوانات. ووسام طوبال نائبة مدير المجالات المحمية والمواطن الطبيعية بالنيابة على مستوى نفس المديرية.

كما تم تنصيب العربي كيوس مفتش على مستوى المفتشية العامة بالمديرية العامة للغابات، وهذا تحت إشراف المدير العام للغابات، المفتش العام ومدير الإدارة والوسائل.

وعليه تقدم كل عمال وإطارات المديرية العامة للغابات بتهانيهم الخالصة للجميع متمنيين لهم كل التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الجديدة.


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