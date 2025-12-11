تنصيب 63 إطارا ساميا  في شركة سونلغاز

أشرف الرئيس المدير العام لشركة لسونلغاز-نقل الغاز، محمد لزغد، على حفل تسليم قرارات التنصيب والتنسيق لـ 63 إطاراً سامياً على مستوى المديرية العامة.

وحسب بيان سونلغاز، فإن الخطوة تؤكد حرص الإدارة على تعزيز التسيير وتجديد الكفاءات لضمان ديناميكية أكبر في التسيير. ومواكبة تحديات قطاع نقل الغاز. وشملت القرارات توزيعاً واسعاً للمسؤوليات على عدة مستويات تنظيمية. من بينها 10 مديرين، 13 رئيس دائرة، 23 رئيس قسم، 5 رؤساء مصالح، 12 قراراً للتنسيق ضمن مناصب مسؤولية بالقطبين.

و قد شهد الحفل حضوراً مميزاً لإطارات الشركة وممثلي الشريك الاجتماعي. في إشارة إلى أهمية تكاتف مختلف الفاعلين من أجل إنجاح مسار التغيير التنظيمي.

