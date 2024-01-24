تنصيب نائبين جديدين لمحافظ بنك الجزائر

أشرف محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، اليوم ، على تنصيب كل من مصطفى عبد الرحيم ومحمد بن باحان في منصبهما الجديد كنائبي لمحافظ بنك الجزائر.

و حسب بيان البنك المركزي “باشر صالح الدين طالب محافظ بنك الجزائر، اليوم، في تنصيب مصطفى عبد الرحيم ومحمد بن باحان في منصبهما الجديد كنائبي لمحافظ بنك الجزائر.

وجاء هذا التنصيب عقب اصدار المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية 1445 الموافق 31 ديسمبر 2023 الذي يتضمن تعيين نائبي لمحافظ بنك الجزائر من قبل رئيس الجمهورية.