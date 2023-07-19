تنطلق في جويلية.. الشروع في تركيب محطات شحن السيارات الكهربائية بـ4 ولايات

شرع مجمع سونلغاز في تركيب عدد من محطات شحن السيارات الكهربائية بأربع ولايات لاسيما عبر مسار الطريق السيار شرق-غرب. على أن تدخل حيز الخدمة في غضون الشهر الجاري. وفق ما صرح به اليوم الأربعاء الناطق باسم المجمع خليل هدنة.

وتقع محطات شحن السيارات الكهربائية، التي توجد في مراحل التركيب الاخيرة, بكل من فضاء الصابلات بالعاصمة. ومحطة الخدمات بكل من بابور بولاية سطيف ومحطتي تامزقيدة وسيدي الكبير بالبليدة. وكذا محطة بابا علي بولاية معسكر لتتواصل عمليات التركيب بباقي المحطات المبرمجة على المستوى الوطني, يوضح نفس المصدر.