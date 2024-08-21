تنطلق ليلا .. هذه تفاصيل شحنة “الفيول” المتوجهة إلى لبنان

كشف حسين بلعابد مدير الوحدة المينائية فرع سوناطراك سكيكدة، أن سفينة “إينكر” يتم شحنها حاليا بمادة “الفيول” من أجل ارسالها إلى لبنان.

وأضاف بلعابد في تصريح “للنهار”، أن السفينة ملك لشركة “إيبروك” والعملية جاءت تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. من أجل شحن 30 ألف طن من مادة “الفيول” وإرسالها إلى لبنان. مضيفا أن جميع فروع سوناطراك المعنيين بالعملية مصفاة سكيكدة ونشاط التجارة مجندون من أجل تهيئة الظروف لانجاح العملية. كما أن مؤسسة نفطال وضعت على عاتق شركة سوناطراك الباخرة لتنفيذ العملية.

وأشار في سياق ذي صلة، أن عملية الشحن إنطلقت البارحة في حدود الساعة الثامنة و45 د. كما أن مدة الشحن بلغت 18 ساعة على أن تنتهي العملية على الساعة الثالثة مساء. مشيرا إلى أن السفينة ستتمكن من مغادرة ميناء سكيكدة على الساعة التاسعة ليلا.

وأعلنت سوناطراك، أن عملية إنطلاق ناقلة عين أكر المحمولة بمادة الفيول، باتجاه لبنان. ستكون مساء اليوم. حيث ستشمل هذه الناقلة النفطية أول شحنة تقدر بـ 30 ألف طن من مادة الفيول كمرحلة أولى.

للإشارة فإن هذه العملية، تأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أمر بإمداد لبنان الشقيق بالكميات اللازمة من مادة الفيول. من أجل تشغيل محطات الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في البلاد، الأمر الذي يجسد علاقات التضامن والأخوة بين البلدين.