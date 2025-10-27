تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني.. انطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم

انطلقت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، المرحلة الثالثة للحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم. في طبعتها الـ19 التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني. بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم والاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم.

و أشرف مدير الصحة، النشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مراقب الشرطة حبوش إيدير. على انطلاق هذه الحملة بحضور المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم. توافديت حورية و رئيس الاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم. سايح عبد المالك.

و في تصريح للصحافة، أوضح محافظ شرطة مشدال شكر الله. رئيس مكتب الخبرات الطبية بالنيابة.أن هذه المبادرة ذات الطابع الإنساني النبيل تندرج في إطار “مواصلة الحملة السنوية للتبرع بالدم.كما تأتي بمناسبة اليوم الوطني للمتبرعين بالدم الموافق لـ25 أكتوبر من كل سنة”.

وتأتي هذه الحملة أيضا التي تدوم الى غاية 29 أكتوبرمن منطلق .”حرص المديرية العامة للأمن الوطني. على تجسيد قيم التضامن الإنساني. و تعزيز التعاون الجواري بين مختلف فئات المجتمع”.

و أضاف، في ذات الصدد، بأن المديرية العامة للأمن الوطني سخّرت بالتعاون مع الهيئات المعنية. “كل الإمكانيات البشرية والمادية. من طواقم طبية وشبه طبية و سيارات إسعاف. لإنجاح هذه العملية. وذلك وفقا لمقاييس السلامة والصحة المعمول بهما”.

كما ثمّنت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم. هذه المبادرة الإنسانية التي دأب الأمن الوطني. على تنظيمها من أجل “المساهمة. في إنقاذ المرضى وتزويد مراكز حقن الدم بهذه المادة”.

بدوره أشاد سايح بـ”أهمية هذه المبادرة في تعزيز وترقية العمل الإنساني”. مبرزا أن الأمن الوطني “شريك فعال يساهم بصفة دائمة. في تزويد المستشفيات بهذه المادة الحيوية”.