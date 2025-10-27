تنظم عملية تبادل البيانات.. توقيع اتفاقية بين المحافظة السامية للرقمنة وقطاع التعليم العالي

وقّعت المحافظة السامية للرقمنة وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات. في إطار تجسيد النظام الوطني للتشغيل البيني.

و أوضح بيان للمحافظة، اليوم الاثنين، أنه “في إطار تجسيد النظام الوطني للتشغيل البيني، تم ربط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بالشبكة السيادية (IRIES). كما تم الإمضاء على اتفاقية بين المحافظة السامية للرقمنة وهذا القطاع. تنظم عملية تبادل البيانات في إطار تجسيد النظام الوطني للتشغيل البيني”.

ولمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، الموقّعة أمس الأحد، نصبت رسميا لجنة لمتابعة التشغيل البيني وتبادل البيانات، مكونة من إطارات في المجالين التقني والقانوني، من الوزارة والمحافظة.