تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون يحمي من فيروس كورونا

كشف البروفيسور مارتن ادي ان تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بإمكانه الوقاية ويساعد على الحماية من فيروس كورونا كوفيد 19.

وأوضح الاستاذ الفخري لجامعة بريستول البريطانية أن معجون الاسنان مكوّن من نفس المنظفات التي تشبه جل معقم الأيدي.

كما اضاف البروفيسور ان معجون الاسنان بعد إستعماله يوفر الحماية لمدة 3 ساعات إلى 5 ساعات

وحسب صحيفة ذا صن البريطانية تنظيف الاسنان لمدة دقيقتين قبل الخروج للهواء قد يمنع الإصابة بالفيروس.

وقال مارتن ادي من المهم غسل اليدين لوقف الفيروس الذي ينتشر عن طريق لمس الوجه.

واشار البروفيسور أنه على موظفي الصحة تنظيف الأسنا قبل إرتداء المعدات الوقائية.