تنظيم “أسبوع اللغة الإيطالية” من 17 إلى 22 أكتوبر بالجزائر العاصمة

ينظم كل من السفارة الإيطالية والمعهد الثقافي الإيطالي بالجزائر الطبعة الـ 22 لأسبوع اللغة الإيطالية في العالم. من 17 إلى 22 أكتوبر. حيث سيشهد برنامجا ثريا من الندوات والعروض حول اللغة الإيطالية.

وحسبما أعلنه المنظمون، فسيتم إطلاق هذا البرنامج الذي يولي إهتماما خاصا لعلاقة الشباب باللغة الإيطالية و المنظم تحت شعار “اللغة الايطالية والشباب”. يوم 17 أكتوبر حيث ستتخلله سلسلة من الندوات و المحاضرات على مستوى جامعة الجزائر 2.

و في إطار برنامج هذا الاسبوع، ستشارك إيطاليا يوم 18 أكتوبر في الطبعة الـ12 للمهرجان الدولي للموسيقى السمفونية. المقرر تنظيمه من 15 الى 20 أكتوبر بأوبرا الجزائر من خلال مشاركة أوركسترا توسكانا.

كما سينظم المعهد الثقافي الإيطالي بالجزائر أنشطة وعروض من تنشيط طلاب المدارس الثانوية. بالإضافة كذلك إلى موائد مستديرة مخصصة للأدب الإيطالي وعروض أفلام.

للتذكير، ينظم “أسبوع اللغة الإيطالية في العالم” منذ سنة 2000 من قبل الوزارة الايطالية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والشبكة الدبلوماسية والقنصلية. وكذا المعاهد الثقافية الإيطالية. حيث يعد برنامجا ثقافيا يعنى بنشر اللغة الإيطالية من خلال دعائم و وسائط مختلفة.