تنظيم أسبوع للذكاء الاصطناعي بداية من 16 أفريل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم أسبوع للذكاء الاصطناعي بمناسبة الاحتفاء بيوم العلم المصادف ل16 أفريل الجاري.

وأكدت الوزارة أن الأسبوع الذي سينظم على مستوى الجامعات، سيمتد الى غاية 19 أفريل تحت شعار “الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع”.

وطلبت الوزارة من مديري المؤسسات الجامعية، برمجة نشاطات علمية متنوعة خلال هذه الفترة، من ندوات ومعارض وورشات لتعميم استخدام تقنيات الذكاء في شتى مجالات الحياة. وذلك بإشراك مخابر وفرق البحث والنوادي العلمية وحاضنات الأعمال والمؤسسات الناشئة ذات الصلة بالتخصص.

كما ألزمت الوزارة مدراء الجامعات بإرسال تقارير حول البرامج التي تم تسطيرها لإحياء هذا الأسبوع العلمي الاحتفالي في اجل اقصاء 12 افريل. مع ضرورة تخصيص برنامج احتفالي خاص لإحياء مناسبة يوم العلم.