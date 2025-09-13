تنظيم أسبوع وطني للصحة المدرسية

ستنظم وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، أسبوعا وطنيا للصحة المدرسية، وذلك من 21 إلى 25 سبتمبر 2025، بمناسبة الدخول المدرسي 2025-2026.

وحسب بيان لوزارة الصحة، يهدف هذا الأسبوع إلى تعزيز الوعي الصحي وسط التلاميذ، من خلال حملات تحسيسية. أنشطة تربوية وورشات عملية، قصد ترسيخ سلوكيات صحية سليمة لدى الأطفال والمراهقين.

ودعت وزارة الصحة جميع مديري الصحة والسكان عبر ولايات الوطن إلى التجند والمساهمة الفعالة من أجل إنجاح هذه المبادرة الوطنية. التي تعتبر دعامة أساسية لترقية الصحة في الوسط المدرسي.

ويأتي ذلك من خلال تعزيز التعاون مع مديريات التربية على المستوى المحلي. وتعبئة ودعم فرق الصحة المدرسية لضمان مرافقة فعالة للأنشطة المبرمجة.

وكذا السهر على تنفيذ البرنامج التحسيسي المسطر من طرف وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتشجيع وتثمين كل المبادرات المكملة (مؤتمرات طبية، تدخلات متخصصة، ورشات تطبيقية، أنشطة تربوية…) بما يسهم في فعاليات ونجاعة هذا الأسبوع الوطني.

هذا وأكدت وزارة الصحة أن هذه التظاهرة الوطنية تشكل محطة هامة لترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز مكانة التربية الصحية في البيئة المدرسية.