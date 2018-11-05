 تنظيم أكبر عملية ختان لـ600 طفل لأبناء المناطق النائية بتمنراست 

نظم متطوعون من بينهم أطباء مختصين برتبة أستاذ، إضافة إلى 12 متطوع من ولاية تيزي وزو، أكبر عملية ختان جماعي لأطفال المناطق النائية بعمق صحراء تمنراست.

العملية التضامنية التي وفر لها والي تيزي وزو عبد الحكيم شاطر، كل الوسائل بالتنسيق مع والي “تمنراست” في إطار التقارب الإجتماعي والتضامني بين سكان تيزي وزو بالشمال و سكان تمنراست بالجنوب.

ليصل عدد الأطفال المستفيدين من عملية الختان 600 طفل، من أبناء المناطق النائية بصحراء تنزروفت و عين مقل و مناطق أخرى.

فيما أشرف الطاقم الطبي على القيام بعمليات جراحية ل18 مريض إلى غاية الساعة كانت حالاتهم تتطلب التنقل إلى ولايات الشمال.