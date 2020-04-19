تنظيم أكثر من 5000 عملية تطهير عبر 44 ولاية

قامت فرق التطهير التابعة للوكالة الوطنية للتطهير، بـ 5100 عملية تطهير، عبر 44 ولاية، إلى غاية 16 أفريل الجاري.

وجاء ذلك، في اطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما علم اليوم الأحد لدى الوكالة.

وتم تسخير 421 شاحنة منها شاحنات هيدروميكانيكية وشاحنات ذات صهريج، وشاحنات ذات مقصورة مزدوجة وسيارات +بيك اب+ بالاضافة إلى رشاشات محمولة لهذه العمليات.

كما تم تعيين العديد من وحدات التطهير بقرار من الوالي على مستوى خلايا الازمة للولايات، على غرار وحدات بومرداس وبجاية.

ومست حملات التطهير التي قامت بها فرق الوكالة، العديد من المدن المتفرقة التي تم تصنيفها ضمن مناطق الظل.

وتستعمل هذه الفرق مختلف المواد المطهرة على غرار مسحوق الكلور وماء جافيل والجير.