تنظيم أنشطة تحسيسية داخل المؤسسات التربوية حول السلامة المرورية

باشرت المندوبيات الولائية للأمن في الطرق عبر عدة ولايات من الوطن تنظيم أنشطة تحسيسية داخل المؤسسات التربوية، لفائدة التلاميذ بمختلف الأطوار التعليمية، وهذا تجسيدًا لبرنامج الحملة الوطنية للتحسيس لفائدة التلاميذ.

وتأتي هذه الحملة بمشاركة مختلف الفاعلين، على غرار مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني. وكذا فعاليات المجتمع المدني والجمعيات المحلية.

حيث تم تقديم شروحات وإرشادات توعوية داخل المدارس حول قواعد السلامة المرورية وأهمية احترام قانون المرور. مع تنظيم حصص تحسيسية مبسطة تتماشى مع الفئة العمرية للتلاميذ، بهدف ترسيخ السلوك المروري السليم لديهم.

كما تم توزيع دلائل ومطويات بيداغوجية داخل المؤسسات التربوية، قصد تعزيز الوعي بمخاطر الطريق. وغرس ثقافة الوقاية منذ الصغر.

يشار أن هذه المبادرات تندرج ضمن الجهود المتواصلة الرامية إلى حماية مستعملي الطريق، خاصة فئة التلاميذ، من خلال ترسيخ ثقافة مرورية وقائية داخل الوسط المدرسي عبر جميع ولايات الوطن.

