تنظيم أول اجتماع تحضيري لموسم الحج المقبل

أشرف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، اليوم الأحد على عقد أول اجتماع للوفد التحضيري المنتقل أمس السبت إلى السعودية، لاختيار والتعاقد على مختلف الخدمات التي سيتفيد منها الحجاج الجزائريون هذا الموسم، بمقر الديوان بجدة.

وتناول الاجتماع شرح خطة العمل، التوجيهات الخاصة بطبيعة المهام الموكلة للوفد المتكون من عديد القطاعات الوزارية المشاركة في تنظيم عملية الحج.

كما تابع الوفد عرضا حول التطبيقات الالكترونية المطورة من طرف الديوان، لتسهيل مهمة الوفد وإضفاء مزيد من الشفافية، في سياق عصرنة تنظيم عملية الحج التي يواصل الديوان تعزيز مفاصلها بشكل واضح من موسم إلى آخر.