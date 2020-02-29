تنظيم أول صالون دولي للفندقة جوان المقبل

تعتزم الفدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة تنظيم أول صالون دولي حول خدمات المؤسسات الفندية في غضون شهر جوان القادم بالعاصمة.

وأشرف على افتتاح هذه التظاهرة، وزيرالسياحة والصناعة التقليدية، حسان مرموري، وشارك فيها حوالي 300 عارض من داخل وخارج الوطن.

وذكر، عياش سليم، على هامش الصالون الدولي 11 للسياحة والأسفار والفندقة، أن الفدرالية الوطنية ستنظم صالون دولي حول الفندقة بالعاصمة.

وتسمح هذه التظاهرة الأولى من نوعها بالجزائرـ بإبراز مؤهلات المؤسسات الفندقية وخدماتها وعرض استراتيجية “الماركتينغ”.

كما تهدف أيضا إلى تكوين مستخدمي الفنادق في شتى التخصصات على غرار التحكم في اللغات.