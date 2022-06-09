تنظيم أول معرض للفنان العام المقبل

أعلن مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالسينما والسمعي البصري أحمد راشدي، عن تنظيم أول معرض للفنان العام القادم.

كما أكد راشدي، في لقاء نظم لتكريم الفقيدين جمال الدين شندلي وروني فوتييه بمناسبة اليوم الوطني، أن القانون الأساسي للفنان سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية.

هذا وقد تم تكريم أكثر من 30 فنانا في مختلف الميادين في حفل أقيم بمناسبة اليوم الوطني للفنان المصادف لـ8 جوان من كل سنة.

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هذا وقال مدير الآداب وتطوير الفنون بوزارة الثقافة والفنون، ميسوم لعروسي، أنه قد تم تسليم إلى غاية الآن 13418 بطاقة فنان.

وحسب ما كشفه ذات المسؤول، للإذاعة الجزائرية، فمن بين البطاقات المسلمة، 554 بطاقة من النوع الجديد مؤمنة إلكترونيا وصالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .

حيث يحدد في هذه البطاقات، وبدقة نوعية المهنة التي يمارسها المعني في ظل وجود قرابة 180 مهنة ملحقة بالحقل الفني معترف بها من طرف وزارة العمل.

وأكد لعروسي، أن العملية لا تزال متواصلة خاصة وان هذه البطاقة تمنح العديد من الامتيازات. كالتأمين والتقاعد والاستثمار الثقافي وإنشاء مؤسسات فنية من خلال الاستفادة من أجهزة الدعم.

وأوضح ذات المسؤول، أن المجلس الوطني للفنون والآداب ومنذ تأسيسه وهو يدافع على حقوق الفنانين. وذلك من خلال تثمين كفاءاتهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.

مشيرا الى أن “الجزائر حققت خطوة كبيرة منذ الاستقلال في التكفل بوضعية الفنان”.

كما ثمن مدير الآداب وتطوير الفنون بوزارة الثقافة والفنون المرسوم التنفيذي الذي تم إصداره سنة 2021. والذي أعتبره إنجازا كبيرا خاصة وأنه يحدد نوعية علاقة العمل بالنسبة للفنانين والمسرحيين ويحمي حقوقهم ويسمح لهم بممارسة نشاطهم في إطار قانوني.

مشيرا إلى أن مصالحه تتوجه إلى وضع آخر اللمسات على قانون الفنان. وذلك تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد التي تصر على إيجاد حلول نهائية لتحسين وضعية الفنان.

وبمناسبة اليوم الوطني للفنان المصادف لـ8 جوان من كل سنة، قال لعروسي أنه محطة مهمة يجب الوقوف أمامها لتقيم المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل التكفل بالفنان وتحسين وضعيته الاجتماعية والمهنية.

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