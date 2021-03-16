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تنظيم أيام إعلامية بالمركز 551 للتدريب المتخصص في النقل بالمسيلة

أخبار الجزائر
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تنظيم أيام إعلامية بالمركز 551 للتدريب المتخصص في النقل بالمسيلة
بقلم نادية بن طاهر

 نظم المركز 551 للتدريب المتخصص في النقل “الشهيد زرواق بايزيد” بالناحية العسكرية الأولى، أمس الإثنين، أياما إعلامية على المركز.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم تنظيم هذه الأيام الإعلامية، بدار الثقافة “الشهيد قنفود الحملاوي” بالمسيلة.

وأشرف على افتتاح هذه التظاهرة الاتصالية قائد القطاع العسكري بالمسيلة نيابة عن اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى.

وتهدف هذه الأيام الإعلامية إلى تعريف المواطنين وخاصة فئة الشباب منهم بإمكانيات المركز وما يوفره من فرص للإلتحاق بهذا الصرح التكويني.

للإشارة، فإن هذه الأيام الإعلامية ستدوم إلى غاية يوم الأربعاء 17 مارس 2021.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=972209

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