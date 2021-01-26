تنظيم أيام إعلامية حول مركز التدريب للفرقة 40 للمشاة الميكانيكية ببشار

أشرف قائد الفرقة 40 للمشاة الميكانيكية بالناحية العسكرية الثالثة، على انطلاق فعاليات الأيام الإعلامية حول مركز التدريب للفرقة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم تنظيم هذه الأيام الإعلامية، بمركز الإعلام الإقليمي ببشار أيام 25، 26 و27 جانفي 2021.

هذا وانطلقت فعاليات هذه الأيام الإعلامية، بعرض شريط وثائقي حول مركز التدريب.

بالإضافة إلى فتح مختلف الورشات والمعارض أمام الجمهور، لتقريب وتعريف مواطني المنطقة بهذا الهيكل التكويني.

ويأتي ذلك، من خلال إبراز مهامه وشروط التجنيد به، وإطلاعهم على المعدات العصرية والأدوات والوسائل البيداغوجية التي يتوفر عليها.

كما تم تقديم عروض قتالية في الكوكسول، حسب ذات البيان.