تنظيم أيام الحماية المدنية للإبتكار 2024

انطلقت صبيحة اليوم الإثنين، أيام الحماية المدنية للابتكار 2024، المنظمة من طرف مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني “السيريست”.

وتم تنظيم هذه الأيام، بالتعاون مع المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، وجامعة يحي فارس بالمدية. والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

تسعى كل الاطراف إلى تحفيز الابتكار، بتجميع العقول المبدعة لحل مشكلات معقدة متعلقة بإدارة الكوارث.

وتعزيز التعاون متعدد التخصصات والشامل من أجل تصور حلول مبتكرة ملائمة لحالات الطوارئ.

وتطوير نماذج أولية وأفكار عملية وتشغيلية للاستجابة لتحديات محددة متعلقة بإدارة الكوارث.

وتهيئة بيئة ملائمة للتعلم والتجريب ووضع حلول ووظائف ملموسة مخصصة لإدارة حالات الكوارث.

وتشجيع ريادة الأعمال وتطوير الأفكار ودعم المبادرات التي لها أثر إيجابي على المجتمع في مجال الحماية المدنية.

يذكر أن هذا الحدث سيستمر من الرابع الى السادس من شهر مارس 2024.