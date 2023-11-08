تنظيم أيام تحسيسية حول المقاولاتية بجامعات الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم أيام تحسيسية بالجامعات بمناسبة الأسبوع العالمي للمقاولاتية بالتعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ومنتدى التجديد الاقتصادي الجزائري.

ودعت الوزارة، في تعليمة موجهة لمدراء المؤسسات الجامعية، إلى وضع برنامج موحد للأيام التحسيسية خلال الاسبوع العالمي للمقاولاتية. على مستوى الكليات والقاعات الكبرى، وذلك أيام 12/12/14 نوفمبر 2023 عبر كافة مؤسسات التعليم العالي وفق برنامج موحد.

كما دعت الوزارة، مدراء الجامعات للقيام بالإجراءات التالية لإنجاح هذه التظاهرة وهي: عقد إجتماع تنسيقي على مستوى كل مؤسسة جامعية حول الأيام التحسيسية. وإعلان برنامج الأيام التحسيسية قبل 24 ساعة من إطلاقها. وتقديم تقرير مفصل.