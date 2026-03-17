تنظيم إداري جديد لولاية الجزائر 

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتضمن التنظيم الإداري لولاية الجزائر.

ووفقا للعدد رقم 19 من الجريدة الرسمية، صدر مرسوم رئاسي رقم 26-112 يتضمن تنظيم ولاية الجزائر في دوائر إدارية طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.

وحسب التنظيم الجديد لولاية الجديد أصبح عدد المقاطعات الإدارية 13.

كما تم إلغاء المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله وتحويل بلديتي معالمة والرحمانية إلى مقاطعة زرالدة.

وتم تخفيف التسيير على مقاطعة الدار البيضاء التي كانت تضم 7 بلديات بتحويل بلديتي المرسى وعين طاية إلى مقاطعة الرويبة وبلدية المحمدية إلى مقاطعة الحراش.

وجاء التنظيم الإدراي الجديد لولاية الجزائر كما يلي:

الدائرة الإدارية زرالدة

البلديات التابعة لها.. زرالدة ، سطاوالي السويدانية، محالمة، الرحمانية

الدائرة الإدارية الشراقة

البلديات التابعة لها.. الشراقة، أولاد فايت عين البنيان دالي ابراهيم الحمامات.

الدائرة الإدارية الدرارية

البلديات التابعة لها.. الدويرة، خرايسية، الدرارية، بابا حسن العاشور

الدائرة الإدارية بئر توتة

البلديات التابعة لها.. بئر توتة أولاد شبل، تسالة المرجة.

الدائرة الإدارية بئر مراد رايس

البلديات التابعة لها.. بئر مراد رايس بئر خادم جسر قسنطينة، السحاولة، حيدرة.

الدائرة الإدارية بوزريعة

البلديات التابعة لها.. بوزريعة، بني مسوس، بن عكنون الأبيار.

الدائرة الإدارية باب الوادي

البلديات التابعة لها.. باب الوادي، وادي قريش، بولوغين، الرايس حميدو، القصبة.

الدائرة الإدارية حسين داي

البلديات التابعة لها.. محمد بلوزداد حسين داي القبة المقارية.

الدائرة الإدارية سيدي امحمد

البلديات التابعة لها.. سيدي امحمد المدنية الجزائر الوسطى، المرادية.

الدائرة الإدارية الحراش

البلديات التابعة لها.. بوروبة باش جراح، وادي السمار ، الحراش، المحمدية.

الدائرة الإدارية براقي

البلديات التابعة لها.. براقي، الكاليتوس، سيدي موسى.

الدائرة الإدارية الدار البيضاء

البلديات التابعة لها.. برج البحري الدار البيضاء، باب الزوار، برج الكيفان.

الدائرة الإدارية الرويبة

البلديات التابعة لها.. الرويبة، الرغاية، هراوة، عين طاية المرسى.