تنظيم إرهابي ينشط بالخارج وراء مقتل قاصر وطالب جامعي والتنكيل بهما بوهران

تمكنت الجهات الأمنية والقضائية في ظرف وجيز من فك خيوط أكبر وأبشع جريمة قتل بوهران كان وراءها تنظيم إرهابي. وراح ضحيتها القاصر عماد الدين صاحب الـ 15 سنة القاطن بحي البركي الذي تم تحديد هوية جثته إستغلالا لتحاليل “الآ دي آن “. بعد العثور على أجزاء من الجثة بمفرغة تابعة لحي فوضوي بالكرمة.

وقد أسفرت التحريات المعمقة لذات الجهات الامنية والقضائية من الوصول الى المتهم الرئيسي. وهو إرهابي سابق بعد توقيف أحد جيران الضحية الذي استدرجه الى الجماعة الإجرامية. حيث تبين بعد استكمال التحقيقات معه بوجود ضحية ثانية هو طالب جامعي كان محل بحث لفترة طويلة.

وقد توصلت نفس التحقيقات الى أن لغز الجريمة المروعة وراءها تنظيم إرهابي ينشط بالخارج. كان المنتمي اليه الموقوف يطلب فدية من عائلات الضحايا بغية دعم الجماعات الارهابية الناشطة بالخارج قبل تصفيتهم والتنكيل بهم بوحشية.

وقائع القضية

وقائع القضية تعود إلى 2025/02/26 أين تلقت نيابة الجمهورية شكوى حول إختفاء القاصر

“ب ع د” في ظروف غامضة. ليتم إسداء تعليمات للضبطية القضائية المختصة من اجل فتح تحقيق لمعرفة مصير القاصر المختفي. أين باشرت فرقة الجرائم الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران التحريات في حينها نظرا لطابع الإستعجال.

ومن خلال التحريات الميدانية، تبين أن القاصر المختفي شوهد بتاريخ 2025/02/24 كآخر

مرة رفقة صديقه المدعو (ب ع ب) بحي البركي. وعليه تم التحقيق في تحركات الحدث

بالإستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة. وكذا بالاعتماد على شهادات بعض المواطنين ليتبين فعلا أن القاصر (ب ع ب) كان متواجدا تاريخ الإختفاء بحي البركي رفقة القاصر المختفي في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال. وسجل رجوعه بعد ذلك بساعتين ليتم البحث والتركيز على أسباب تردد وتنقل القاصر الحدث (ب ع ب) إلى بلدية الكرمة يوم اختفاء القاصر (ب ع د). الذي تبين أيضا انه تواجد بعين المكان بالإعتماد على الوضعية الجيوغرافية لهاتفه النقال.

من هذا المنطلق تعمقت التحريات حيث تم سماع العديد من الأشخاص الذين لهم علاقة بالقاصر (ب ع ب). الذي اختفى هو أيضا بعد علمه بأنه محل بحث من قبل عناصر الأمن بما في ذلك والدته (م ف). التي نفت إطلاقا ترددها وابنها على بلدية الكرمة، و هو ما عزز الشكوك حولها في ظل توفر الدليل التقني.

تحقيقات تبين إختطاف الضحية

بعد تحقيقات حثيثة تبين فعلا أن الضحية تنقل إلى بلدية الكرمة رفقة “ب ع ب” وهو ما أكدته كاميرات المراقبة المستغلة. ليتم توجيه التحقيق في هذا الإتجاه أين توصلت التحقيقات لإحتمال وجود سكن كان يتردد عليه القاصر (ب ع ب) رفقة بعض أفراد عائلته. أين تم تحديد سكن المعني بعد عملية مراقبة مستمرة ليتم تفتيشه بتاريخ 2025/03/13 بعد استيفاء جميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا . أين تم العثور على شخص يشغل هذا السكن ليتبين أن هذا الأخير يدعى (ع ض د) المكنى أبو عبد الله الجزائري محل بحث. عن تهم الإنتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج التراب الوطني ويعيش فيه مع زوجته عرفيا (م ف ) وابنها القاصر (ب ع ب).

بناء على المعطيات التي توصل إليها التحقيق، تبين قيام المعني باختطاف و اغتيال الحدث قيد حياته (ب ع د) بتواطؤ واستدراج من الحدث (ب ع ب ) ووالدته (م ف).

تبعا لذلك، تم الانتقال رفقة الطبيب الشرعي إلى مكان تواجد الجثة و تم استغلال الكلاب المدربة التابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية وهرا.ن في حضور المشتبه بالمعاينة اين تبين قيام هذا الاخير بتقطيع الجثة و التخلص منها في عدة أماكن متفرقة. وبعد عملية بحث دامت عدة ساعات تم العثور على بقايا هيكل عظمي بشري يعود للضحية بالمفرغة الفوضوية الكائنة ببلدية الكرمة.

طلب فدية لإرسال الأموال إلى تنظيم إرهابي بسوريا

التحقيقات المعمقة مع الموقوف بينت أنه كان ينشط ضمن تنظيم إرهابي بسوريا، و بعد عودته للوطن و قضاء عقوبة سجن تنفيذا لحكم جنائي صادر عن مجلس قضاء الجزائر. عاود النشاط الإرهابي وكانت عملية الإختطاف هذه يهدف طلب فدية و إرسالها إلى هذا التنظيم الإرهابي. كونه تحصل على معلومات من القاصر الحدث “ب ع ب” مفادها أن عائلة الضحية ميسورة الحال وبحوزتها مبالغ مالية ضخمة. إلا أن الأمور تعقدت ولم تسر مثلما خطط لها وهو ما جعله يقوم باغتيال الضحية بعد تعذيبه. والتنكيل بجثته والتخلص منها بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ إختطافه.

بمواصلة التحقيقات مع الموقوف تبين أن هذا الأخير له علاقة بإختفاء شخص آخر تم التبليغ

عن اختفائه بتاريخ 08/18/ 2024. ويتعلق الأمر بـ (ع م) البالغ من العمر 23 سنة مقيم بحي ايسطو بوهران. وهو الإختفاء الذي كان أيضا محل تحقيق من قبل نفس المصلحة الأمنية.

وذلك بعد العثور على صور المختفي بالهاتف المحمول الخاص بالإرهابي الموقوف، وهو جثة هامدة تبين من عناصر التحقيق قيامه باغتيال المرحوم ( ع م) والتنكيل بجثته ودفنه بمنطقة سان ربي بلدية سيدي الشحمي. على إثرها تم التنقل إلى مكان دفن الجثة بحضور المشتبه به. أين تم العثور على بعض العظام التي تعود للمختطف (ع.م) وبينت التحقيقات ايضا أن سبب الإختطاف هو ايضا طلب فدية. وهو الثابت من تلقي عائلة المفقود لرسائل نصية قصيرة وصور الضحية ومطالبتها بدفع فدية إن أرادت استرجاع ابنها المختطف. ليتم توقيف 4 أشخاص ضالعين في هذه الجريمة الشنعاء وهم زوجة الفاعل الرئيسي (م ف) وابنتيها البالغتين وابنها القاصر. كما أثبتت التحاليل البيولوجية لنتائج الحمض النووي ADN للعظام التي تم العثور عليها مطابقتها للضحيتين.

التحقيق يكشف عن خيوط جماعة إرهابية تنشط بالخارج

من جهة أخرى واستمرارا للتحقيق واستغلالا للمعلومات تم الكشف عن شبكة دعم وإسناد للجماعات الإرهابية الناشطة بالخارج يقودها المشتبه به الرئيسي (ع ض د). وتبين أن هذه الشبكة الإجرامية تقوم بعدة نشاطات بغرض جمع الأموال وإرسالها دعما للجماعات الإرهابية الناشطة في الخارج. وهي الغاية من القيام باختطاف الضحيتين وطلب فدية من عائلتيها.

بعد إنجاز التحقيق الإبتدائي من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران. بخصوص

الملف الأول تم بتاريخ اليوم تقديم الأطراف المشتبه أمام نيابة الجمهورية قاضي التحقيق الغرفة الثانية بموجب طلب إفتتاحي ضد المتهم الرئيسي (ع ض د). المتابع بتهم جناية الإنخراط وتمويل جماعة إرهابية تنشط خارج وداخل الوطن. جناية إختطاف طفل ضمن جماعة إجرامية منظمة عن طريق الإستدراج والتعذيب يهدف طلب فدية المترتب عنه وفاة الضحية، جناية اختطاف شخص واحتجازه عن طريق التهديد والتعذيب لغرض تسديد فدية ضمن جماعة اجرامية منظمة. أدت إلى وفاة الشخص المخطوف، جناية الإغتيال بارتكاب أعمال وحشية، جنحة تدنيس و تشويه جثة بالقيام بأعمال وحشية. وضد المشتبه بهن (م ف ) و (ب ع أ) و ( ب ع ص) بتهم جناية إختطاف طفل ضمن جماعة إجرامية منظمة عن طريق الإستدراج والتعذيب بهدف طلب فدية المترتب عنه وفاة الضحية.

تهم ثقيلة يتابع بها الموقوفين وإيداعهم رهن الحبس

كما تم تحرير طلب إفتتاحي أمام قاضي التحقيق المختص بالأحداث ضد المشتبه به القاصر ( ب ع ب). من أجل جناية إختطاف طفل ضمن جماعة إجرامية منظمة عن طريق الإستدراج والتعذيب. يهدف طلب فدية المترتب عنه وفاة الضحية والمشاركة في جناية الإغتيال بارتكاب أعمال وحشية.

قاضي التحقيق وبعد سماع المتهمين أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت، بينما الملف الثاني المتعلق بالمشتبه بهم الضالعين في شبكة تمويل و إسناد الإرهاب. فقد تم لحد الآن توقيف 04 أشخاص زيادة على المدعو (ع.ض.د) بكل من تلمسان، البليدة، باتنة وتبسة. وأن التحقيق الابتدائي بشأنهم مازال مفتوحا وسوف يتم معالجته فور الانتهاء من إنجازه.

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