تنظيم الاجتماع الدوري للمشاورات السياسية الجزائرية المالطية

ترأس عمار بلاني، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، هذا الثلاثاء في الجزائر العاصمة. مع كريستوفر كوتجار، السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية ودو كوميرس. الاجتماع الدوري للمشاورات السياسية الجزائرية المالطية.

واستعرض الطرفان، خلال هذا الاجتماع، حالة العلاقات الثنائية ككل. وسبل تعزيزها بشكل أكبر لصالح الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها الجزائر. وفي ضوء الحقائق الجديدة التي فرضتها الجغرافيا السياسية العالمية. والسياق الاقتصادي.

وأعرب بلاني وكوتاجار عن ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية. وأكدا مجدداً الالتزام المشترك للجزائر ومالطا بتعزيز شراكتهما الاقتصادية والتجارية.

وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق المسؤولان على عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة الجزائرية المالطية خلال عام 2023. بهدف تعميق التعاون القطاعي والتبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. والاستفادة الكاملة من المزايا الممنوحة من قبل. الإطار التنظيمي الجديد للاستثمار في الجزائر.

كما كانت القضايا السياسية الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك على قائمة المناقشات بين المسؤولين. ولا سيما مسألة الصحراء الغربية، والحالة في ليبيا، ومنطقة الساحل. والشرق الأوسط ، والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعلى هذا النحو، اتفقا على تعزيز التشاور بين الجزائر ومالطا من أجل دعم جهود المجتمع الدولي. في البحث عن تسوية سلمية لهذه النزاعات. وفقا لقرارات الأمم المتحدة. كما تم في هذه المناسبة استعراض التعاون الأورومتوسطي ومشكلة الهجرة غير الشرعية.

كما أكد الطرفان على استعدادهما لتعزيز البعد الإنساني والتنقل كمحرك لإحياء الشراكة التي تربط البلدين.