تنظيم الاختبارات الاستدراكية بداية من هذا التاريخ

حدّدت وزارة التربية الوطنية، تاريخ الاختبارات الاستدراكية بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة ابتدائي متوسط وثانوي بداية 23 جوان، على أن يتم منح يومين فقط لكل طور من أجل القيام بهذه الاختبارات.

وحسب الرزنامة الخاصة بوزارة التربية الوطنية، فإن الاختبارات الاستدراكية للسنوات الثانية والثالثة والرابعة ابتدائي. وكذا اختبارات السنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط ستكون يومي 23 و24 جوان .

وتخص الامتحانات التلاميذ الذين لم يحصلوا على مُعدل يساوي 5 من 10 بالطور الابتدائي ،ويساوي 10 بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي.