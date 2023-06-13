تنظيم الاختبارات الاستدراكية في الإبتدائي والمتوسط بداية من 18 جوان

حددت وزارة التربية الوطنية، تواريخ الاختبارات الاستدراكية بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاث ابتدائي متوسط وثانوي بداية من الأحد المقبل ،على أن يتم منح يومي فقط لكل طور من أجل القيام بهذه الإختبارات.

وحسب الرزنامة الخاصة بوزارة التربية الوطنية فإن الإختبارات الإستدراكية للسنوات الثانية والثالثة والرابعة ابتدائي ستكون يومي 18و19 جوان الجاري .

أما اختبارات السنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط ستكون يومي 26 و27 جوان الجاري ،أما الإمتحانات الإستدراكية الخاصة بالسنة أولى والثانية ثانوي ستكون يومي 21 و22 جوان.

وتخص الامتحانات التلاميذ الذين لم يحصلوا على معدل يساوي 5 من 10 بالطور الإبتدائي ،ويساوي 10 بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي .

هذا وتعقد مجالس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يومي 21 و 22 جوان 2023

كما تعقد مجالس القبول والتوجيه الى السنة اولى ثانوي بداية من 6 جويلية.