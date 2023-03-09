تنظيم البطولة العسكرية للرمي بالبندقية النصف آلية

إحتضنت المدرسة العليا للمشاة الشهيد جلول عبيدات بالناحية العسكرية الأولى،”فعاليات البطولة الوطنية العسكرية مابين المدارس للرمي بالبندقية النصف آلية ذكور وإناث”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم تنظيم البطولة، خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 09 مارس 2023 .

وعرفت المسابقة مشاركة 28 فريقا مثلوا مختلف المدارس العسكرية للتنافس في تخصصي رمي الدقة ورمي السرعة.

وبعد أربعة أيام من التنافس أسدل الستار على فعاليات هذه البطولة التي شهدت تنافسا قويا وروحا رياضية عالية بين المتنافسين.

وجاءت النتائج كالتالي:

الترتيب نهائي ذكور

المرتبة الأولى: المدرسة العليا للمشاة/ن.ع.1؛

المرتبة الثانية : المدرسة العليا للقوات الخاصة/ن.ع.4؛

المرتبة الثالثة: الأكاديمية العسكرية لشرشال.

الترتيب نهائي إناث

المرتبة الأولى: الأكاديمية العسكرية لشرشال

المرتبة الثانية: المدرسة العليا للإدارة العسكرية/ن.ع.2؛

المرتبة الثالثة: المدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم/ن.ع.1.