تنظيم الجَلَسات الوَطنية للنّشر والكِتاب والمُطالعة يومي 28 و29 ديسمبر

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، اليوم الإثنين، على تنصيب مفتش عام بوزارة الثقافة ومدير عام لديوان حقوق المؤلف.

وحسب بيان للوزارة، أشرفت الوزيرة على تنصيب حمزة جاب اللّه بصفته مفتشا عاما بوزارة الثقافة والفنون.

كما أشرفت الوزيرة، سَمير ثعَالبي بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك بحضور إطارات من الوزارة.