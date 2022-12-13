تنظيم الجَلَسات الوَطنية للنّشر والكِتاب والمُطالعة يومي 28 و29 ديسمبر
بقلم نسرين محفوف
أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن تنظيم “الجَلَسات الوَطنية للنّشر والكِتاب والمُطالعة”، وذلك يومي 28 و29 ديسمبر 2022.
ودعت وزارة الثقافة الفَاعِلين في صناعة الكتاب من مؤلفين، ناشرين، مطبعيين، مستوردين، مصدرين، موزعين ومكتبات بيع الكتب. الراغبين في المشاركة في هذه الجلسات، التسجيل عبر الرّابط المرفق بالإعلان، وذلك بدايةً من نهار اليوم إلى غاية 24 ديسمبر 2022.
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تنصيب مُفتش عام بوزارة الثقافة ومدير لديوان حقوق المؤلف
أشرفت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، اليوم الإثنين، على تنصيب مفتش عام بوزارة الثقافة ومدير عام لديوان حقوق المؤلف.
وحسب بيان للوزارة، أشرفت الوزيرة على تنصيب حمزة جاب اللّه بصفته مفتشا عاما بوزارة الثقافة والفنون.
كما أشرفت الوزيرة، سَمير ثعَالبي بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك بحضور إطارات من الوزارة.
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