تنظيم الحدث السنوي الأساسي للموارد البشرية في الجزائر عبر الانترنت

ينظم “امبلواتيك” الممثّل الرّئيسي في مجال تطوير ورقمنة إدارة الموارد البشرية في الجزائر، نسخة جديدة من تالنت داي”Talent Day”، اللقاء السنوي المخصص للمهنيين في الموارد البشرية في الجزائر.

وحسب بيان للجهة المنظمة فإن النسخة الثالثة من هذا الحدث ستكون رقمية بأكملها وستُقام يوم 16 ديسمبر عبرالإنترنت ابتداءاً من الساعة 9:30 صباحًا.

وجاء قرار تنظيم الحدث بشكل رقمي وذلك احتراما للتدابير الصحية الصارمة المنصوص عليها في هذه الفترة.

سيشهد هذا الملتقى مشاركة 7 متحدثين من مجال الموارد البشرية، مديري المواردالبشرية و أصحاب الشركات في الجزائر وعلى الصعيد الدولي.

وسينشط المشاركون سلسلة من المؤتمرات تتناول مواضيع راهنة وملهمة، بالإضافة إلى 4 أعضاء للنقاشوالمحاورة حول مواضيع الموارد البشرية الحالية.

وسيُناقش المتحدثون الاتجاهات الحالية لسوق العمل وآفاق التوظيف في الجزائر،

وإستراتيجية العلامة التجارية لصاحب العمل في خدمة الشركة.

كما سيتم تناول و ناقشة اجراءات تحفيز العمّال فيالأوقات الصعبة، فضلاً عن إدارة التغيير والتحول.