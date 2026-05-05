تنظيم الحفلات في المؤسسات التربوية.. قرار هام من وزارة التربية

أقرت وزارة التربية الوطنية جملة من الإجراءات التنظيمية الصارمة المتعلقة بتنظيم الحفلات والأنشطة الاحتفالية داخل المؤسسات التربوية. وذلك في إطار ضمان توافق هذه الفعاليات مع الأهداف البيداغوجية. وحسن سير العملية التعليمية.

وحسب مراسلة رسمية فقد منع تنظيم أي نشاط احتفالي. داخل المدارس دون ترخيص مسبق من مديرية التربية، وهو إجراء جديد يرمي إلى ضبط هذا النوع من الأنشطة والحد من أي تجاوزات. قد تمس بانضباط المؤسسات التعليمية.

كما شددت الوزارة على أن تكون الأنشطة المدرسية ذات طابع تربوي.ثقافي وتكويني هادف، بما ينسجم مع القيم الوطنية ومبادئ المدرسة الجزائرية.مع التأكيد على ضرورة الاعتماد على الإمكانيات الذاتية للمؤسسات دون مبالغة أو إسراف.

ودعت التعليمة كذلك إلى إشراك النوادي التربوية. والفرق الفنية في تنشيط هذه الفعاليات، تحت إشراف مباشر من الطاقم التربوي والإداري. مع الالتزام الصارم بقواعد التنظيم والانضباط داخل المؤسسات التعليمية.

ويأتي هذا القرار في سياق رؤية جديدة ترمي إلى تعزيز مكانة المدرسة. كمرفق تربوي بامتياز، والحفاظ على هيبتها وصورتها. مع جعل الأنشطة الموازية وسيلة داعمة للعملية التعليمية وليست عنصرا معرقلا لها.