تنظيم الدورة التكوينية الثانية حول النظافة الإستشفائية وتسيير مصالح الإستعجالات

تتواصل فعاليات اليوم الوطني الثالث عشر للتمريض حول النظافة الإستشفائية وتسيير مصالح الإستعجالات في دورته الثانية.

وحسب بيان لوزارة الصحة، تم تنظيم الفعاليات، على مستوى قاعة المحاضرات الخاصة بالمجمع البيداغوجي للمؤسسة الإستشفائية الجامعية بوهران.

وأشرفت مديرة التكوين بوزارة الصحة، خوالد ليندة، على إفتتاح فعاليات هذا اليوم التكويني.

وعرفت هذه الدورة، مشاركة المستخدمين شبه الطبيين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة لغرب البلاد.

وتندرج هذه الأيام ضمن عملية واسعة لرسكلة وإعادة تأهيل جميع المستخدمين. تصبوا من خلالها وزارة الصحة الى تثمين المورد البشـري الاستشفائي بجميع رتبه.

وتهدف هذه الأيام إلى تعزيز مهارات الممرضين في مجال الوقاية. ومراقبة العدوى المرتبطة بالعلاج وكذا تسيير العلاج على مستوى مصالح الإستعجالات.

كما يرمي إلى التذكير بالقواعد والتوجيهات الوطنية بشأن النظافة البيئية في المؤسسات العمومية والخاصة للصحة. مع تحديد أدوار المؤسسات ومسؤوليات شبه الطبيين والعمل على تنمية مهاراتهم في مواجهة الحالات الإستعجالية المختلفة.