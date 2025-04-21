تنظيم الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية الأذربيجانية

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم الإثنين، مناصفة مع نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أذربيجان، يالشين رفاييف، الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية الأذربيجانية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، ناقش الجانبان واقع العلاقات الثنائية على ضوء خطة العمل الطموحة التي تم تبنيها بين الجزائر وأذربيجان.

كما تم التطرق إلى السبل الكفيلة بترقية علاقات الصداقة والتعاون إلى أعلى المستويات. بالنظر إلى المصالح المشتركة والإمكانيات الهامة التي يزخر بها كلا البلدين.

وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من المسائل

والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. لاسيما تطور الأوضاع في الشرق الأوسط، ومسألة الصحراء الغربية ومنطقة الساحل.