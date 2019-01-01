تنظيم الصالون الجهوي الأول للصناعة والتصدير بتلمسان قريبا  

سينظم الصالون الجهوي الأول للصناعة والتصدير بمركز الفنون والمعارض لتلمسان ما بين 8 و 10 جانفي الجاري.

وستعرف هذه التظاهرة مشاركة أزيد من 50 متعاملا إقتصاديا من المصدرين، فضلا عن مصنعين لمنتجات قابلة للتصدير من ولايات تلمسان، وهران، عين تموشنت، سيدي بلعباس ومستغانم.

وسيتضمن الصالون عرض منتجات مختلفة تخص مجالات الصناعات الغذائية، العتاد الزراعي، التغليف، تحويل الورق والنسيج.

بالإضافة إلى الجلود، الصناعات الإلكترونية، الخشب، البلاستيك، الصناعات الحديدية والميكانيكية، المواد الكيماوية و الصيدلانية.

كما سيتخلل هذه التظاهرة الإقتصادية تنظيم ورشات حول الإبتكار و المقاولاتية كمؤشر

لتطوير مختلف المنتوجات و تصديرها و التسهيلات الخاصة بعملية التصدير و المعاملات النقدية و طرق الدفع الدولية.

خلال عملية التصدير يؤطرها أساتذة من جامعة تلمسان و مختصين من الوكالة الوطنية لترقية الصادرات والمؤسسة الجزائرية للمعارض والتصدير.