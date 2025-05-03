تنظيم الصالون الدولي الأول للكهرباء والطاقات المتجددة في نوفمبر المقبل

سيتم تنظيم الصالون الدولي الأول للكهرباء والطاقات المتجددة “كهرباء اكسبو”، من 17 إلى 19 نوفمبر المقبل بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.

وحسب منظمي التظاهرة، ستستضيف الأخيرة مختلف المتعاملين والناشطين في قطاع الصناعة الكهربائية بينهم منتجين، موزعين ومكاتب دراسات. حيث يعدّ هذا الحدث بمثابة منصة للتبادل والابتكار.

وسيتمّ الخوض في مواضيع متنوعة منها: التقنيات الحديثة، الحلول المستدامة والتطور الحاصل في مجال الطاقة الكهربائية.

كما يمثّل الصالون فضاءً للمهنيين للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، لاسيما مع التحديات المقبلة.

وتعتزم السلطات المضي في التحول الطاقوي كنموذج أكثر توازناً واستدامة يقوم على تطوير الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية وتثمين الموارد الوطنية.

فيما أعلن المنظمون أنّ تسجيل العارضين متاح في المنصة الرقمية، وبإمكانهم التسجيل الأولي على الرابط الالكتروني: registration.safex.dz/login

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