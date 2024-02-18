تنظيم الصالون الدولي الثالث للأغذية والتغليف بداية من هذا الثلاثاء

سيتم تنظيم الطبعة الثالثة للصالون الدولي للأغذية والتغليف “أغروباك إكسبو”. في الفترة بين 20 و 23 فيفري الجاري. بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.

و يشارك في هذه الطبعة أزيد من 130 عارضا وطنيا وأجنبيا من عدة دول. منها تونس ومصر وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا.

كما يطمح المعرض لأن يكون فرصة لالتقاء المتعاملين الإقتصاديين بهدف استكشاف آخر تطورات المجال من حيث المواد الأولية والمعدات والتجهيزات والمكننة والتقنيات المستخدمة في مجال التغليف. التعليب والتوضيب بمختلف أنواعه “كرتون، ورق، بلاستيك، معدن” إلى جانب المنتجات الغذائية.

و يسعى المنظمون من خلاله إلى دعم هذه الصناعة وتطويرها وتشجيع الاستثمار فيها والرفع من القيمة المضافة.