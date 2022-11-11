تنظيم الصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية والإطعام

سيتم تنظيم فعاليات الصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية والإطعام من 16 إلى 19 نوفمبر بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن المنظمين، ستشهد هذه التظاهرة الاقتصادية تنظيم معرض “هام”.

وسيشهد المعرض مشاركة العديد من المؤسسات الوطنية ويضم برنامج طبخ ثري بالنشاطات، إلى جانب مسابقات و جلسات تذوق.

و من بين المسابقات التي تم الإعلان عليها خلال هذه الطبعة الجديدة، هي “مسابقة تصميم الكعكات”. و”ملك البورغر” و”مسابقة رئيس الطباخين لطبعة 2022″ وكذا “مسابقة ترتيب الطاولة”، حسب ذات المصدر.