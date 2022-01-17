تنظيم الصالون الدولي للكتاب في الجزائر يوم 24 مارس القادم

كشفت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، “سافكس”، عن برنامج تظاهرات ثري لموسم 2022، يتضمن تنظيم 40 صالونا في ميادين اقتصادية ومتخصّصة لعدة مجالات، أبرزها الصالون الدولي للكتاب في الجزائر “سيلا” من 24 إلى 30 مارس القادم.

وفي بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أفادت “سافكس” بأنها نظمت تزامنا مع الشهر الكريم، من 29 مارس إلى 28 من أفريل، الحدث التجاري والثقافي “رمضان في القصر”. وذلك بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمستهلك في شهر الصيام.

“سافكس” ستنظم الصالون الوطني للشكولاتة والقهوة “شوكاف”

كما سيفتتح موسم المعارض خلال الشهر الجاري، حيث ستنظم “سافكس”، الصالون الوطني للشكولاتة والقهوة “شوكاف”، من 26 إلى غاية 29 من الشهر الجاري. يليه تنظيم أربعة صالونات في شهر فيفري تتعلق بالكهرباء والطاقات المتجددة، من 7 إلى 10 فيفري. ثم الصالون الدولي للصيدلة في الجزائر، من 16 إلى 19 من ذات الشهر. وكذا الصالون الدولي للأمن من 22 إلى 24 فيفري.

وبخصوص شهر مارس، فيرتقب برنامج “Engineeral” من ١ إلى ٣ مارس، والصالون الدولي لترقية الاستثمار من 1 إلى 4 مارس، والصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة من 2 إلى 5 مارس. وصالون التهيئة وإعادة التجديد و”الديكور” من 1 إلى 7 مارس، وكذا صالون المرأة من 3 إلى 8 مارس.

تنظيم الصالون الدولي لخدمات ما بعد بيع السيارات شهر مارس

كما سيشهد شهر مارس، تنظيم الصالون الدولي لخدمات ما بعد بيع السيارات والتجهيز والخدمات من أجل التنقل في شمال إفريقيا من 7 إلى 10 مارس، بالإضافة إلى صالون الفلاحة وتربية المواشي والصناعة الغذائية والصناعة الغدائية من 14 إلى 17 مارس. والصالون الدولي للأجهزة الكهرومنزلية من 17 إلى 20 مارس. ثم صالون السياحة من 21 إلى 26 مارس، والصالون الدولي للطاقة الشمسية والكهرباء من 27 إلى 30 مارس. وكذا الصالون الدولي للكتاب بالجزائر “سيلا” من 24 إلى 30 مارس.

كما خصّصت تظاهرات لقطاع البناء خلال شهر ماي، أهمها الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتاك” الذي سيمتد طيلة الفترة من 15 إلى 19 ماي، ثم معرض الزفاف من 14 إلى 21 ماي، ومعرض المصاعد والسلالم من 27 إلى 29 ماي، والمعرض المهني للصناعات الغذائية “جازاغرو” من 30 ماي إلى 2 جوان، والذي سيتزامن مع معرض التجارة الإلكترونية. ليعقبه المعرض الدولي للإشهار من 30 ماي إلى 2 جوان، مع المعرض الدولي للزيتون ومشتقاته خلال نفس الفترة.

هذا هو موعد تنظيم معرض الجزائر الدولي

وبالنسبة لشهري جوان وجويلية، سيشهد قصر المعارض تنظيم معرض الجزائر الدولي من 13 إلى 18 جوان، وصالون صناعة طب الأسنان من 28 إلى 30 جوان، ثم الصالون المهني للمجوهرات من 28 إلى 30 جوان، والصالون الدولي للأشغال العمومية من 28 جوان إلى 2 جويلية، ثم صالون “الأم والطفل” من 28 جوان إلى 1 جويلية. يليه صالون الرفاهية من 29 جوان إلى 1 جويلية، والمعرض الدولي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية من 11 إلى 14 جويلية. وصالون المؤسسات المصغرة من 11 إلى 14 جويلية.

وستستأنف “سافاكس” برنامجها في شهر سبتمبر بعد عطلة خلال شهر أوت، بتنظيم صالون التصدير والخدمات اللوجستية من 6 إلى 8 سبتمبر. ثم الصالون الدولي للخشب والنجارة والمعدات والتكنولوجيات من 19 إلى 22 سبتمبر. وكذلك صالون “الرياضة واللياقة البدنية” من 24 إلى 29 سبتمبر.

أما في شهر أكتوبر، فستحتضن “سافكس” أربعة معارض، هي الصالون المهني الدولي للصناعة من 3 إلى 6 أكتوبر،. وصالون الجزائر للنظافة، من 12 إلى 15 أكتوبر والصالون الدولي لفن الطهي من 19 إلى 22 أكتوبر.

ومن المقرر أيضا إجراء تظاهرتين في شهر نوفمبر، الأولى الصالون المهني للفندقة والإطعام يوم 19 نوفمبر. وصالون الصيانة الصناعية من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

وفي ديسمبر، تعتزم الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافكس”، تنظيم معرض الإنتاج الجزائري، من 17 إلى 26 ديسمبر. وكذلك معرض البنوك والتأمينات والمنتجات المالية في نفس التاريخ.

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