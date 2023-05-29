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فن وثقافة

تنظيم الصالون الوطني لطالب الفنون والتراث بقصر الثقافة

بقلم نسرين محفوف
تنظيم الصالون الوطني لطالب الفنون والتراث بقصر الثقافة
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تنظم وزارة الثقافة والفنون الصالون الوطني لطالب الفنون والتراث، أيام 30 و 31 ماي 2023، بقصر الثقافة مفدي زكرياء.

هذا الصالون الوطني يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للطالب، وبإشراف من وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي.

وسيشارك في فعالياته إلى جانب المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. والمدرسة العليا لترميم وحفظ الممتلكات الثقافية كل من المدرسة العليا للفنون الجميلة بمختلف فروعها عبر الوطن. والمعهد العالي للتكوين الموسيقي بفروعه في الولايات الأخرى.

وسيشهد هذا الصالون إقامة معارض إعلامية للتعريف بمعاهد ومدارس التكوين الفني. وكذا إبداعات الطلبة على المستوى الوطني.

كما سيتم تنظيم ورشات حية لمختلف الفنون ولاسيما ورشة ترميم الممتلكات الثقافية والمخصصة هذه المرة للوحات الزيتية.

كما ستصمم جدارية مركبة خاصة بالذكرى، وسيقدم طلبة المعاهد الفنية عدة عروض موسيقية ومسرحية.

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