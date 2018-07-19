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تنظيم الطبعة الأولى للأيام الوطنية لموسيقى الڤناوة

فن وثقافة
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تنظيم الطبعة الأولى للأيام الوطنية لموسيقى الڤناوة
بقلم إيمان ض

يرتقب تنظيم الطبعة الأولى للأيام الوطنية لموسيقى القناوة بتلمسان في الفترة ما بين 21 و 28 جويلية الجاري حسبما علم اليوم الخميس لدى المنظمين.

و يشارك في هذه الطبعة المنظمة من طرف مركز الفنون و المعارض لتلمسان 8 فرق مختصة في هذا الطابع الموسيقي من ولايات النعامة و بشار و تلمسان و عين تموشنت
وسيكون حفل افتتاح هذه التظاهرة سينشطه كل من فرق ” قناوة الواحة ” من ولاية بشار .
وكذا “قناوة بن منقور” من عين تموشنت و ” فرسان الحاجة مغنية” من تلمسان.
و ستجوب هذه الفرق طيلة فترة هذه التظاهرة الفنية شواطئ ” سيدي وشع” بندرومة و “واد عبد الله” بالغزوات و “مرسى بن مهيدي” لإحياء سهرات فنية في موسيقى
القناوة.
و تهدف هذه الطبعة إلى إحياء هذا التراث الموسيقي والمحافظة عليه و حمايته خاصّة وأنّ لموسيقى القناوة “جذور قديمة بولاية تلمسان”.
لا تزال قائمة بمدينة ندرومة من خلال”درب القناوة ” الذي توجد به الزاوية القناوية التي تشتهر بتنظيم حضرة الديوان.
ووجود 4 فرق لموسيقى الديوان ببلدية مغنية.


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