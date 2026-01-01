تنظيم الطبعة الثالثة للأولمبياد الجزائرية للرياضيات بعنوان سنة 2026

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تنظيم المنافسة التصفوية الأولى للطبعة الثالثة للأولمبياد الجزائرية للرياضيات لسنة 2026.

وتقرر أن تُجرى المنافسة التصفوية صبيحة يوم السبت 17 جانفي 2026، من الساعة 8:30 صباحًا إلى 12:30 زوالًا، لفائدة التلاميذ المتميزين. في مادة الرياضيات المتمدرسين بمؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة. إضافة إلى مدارس أشبال الأمة.

ويستفيد من هذه المنافسة التلاميذ الذين أظهروا تفوقًا أكاديميًا واضحًا، حيث يشمل ذلك

مرحلة التعليم المتوسط حيث يشارك التلاميذ الحاصلون. على معدل يساوي أو يفوق 20/18 في مادة الرياضيات. خلال الفصل الأول من السنة الدراسية 2025-2026.

وكذا مرحلة التعليم الثانوي أين سيشارك تلاميذ السنة الأولى ثانوي (جذع مشترك علوم وتكنولوجيا). والسنة الثانية ثانوي في شعب الرياضيات التقني رياضي والعلوم التجريبية.الحاصلون على معدل يساوي أو يفوق 20/17 في مادة الرياضيات. خلال الفصل الأول من السنة الدراسية 2025-2026.

وأوضحت وزارة التربية أن مديري المؤسسات التعليمية سيشرفون على استخراج قوائم التلاميذ المعنيين. وإعداد الاستدعاءات لهم التنسيق مع مدارس أشبال الأمة لتحديد التلاميذ المشاركين.توزيع المواضيع التدريبية. النموذجية على التلاميذ وتكليف الأساتذة بمرافقتهم.و تحديد مراكز إجراء المنافسة بمعدل 20 تلميذًا في كل قاعة. بما فيهم تلاميذ المدارس الخاصة وأشبال الأمة.

كما سيتم تنصيب لجنة ولائية للإشراف على تنظيم المنافسة، تضم مفتشين وأساتذة من التعليم المتوسط والثانوي.

وسيتم تعيين المراكز وهيئة التأطير والحراسة قبل يوم الخميس 08 جانفي 2026، على أن تُرسل استدعاءات التلاميذ قبل نفس التاريخ، ويتم طبع مواضيع المنافسة ووضعها في أظرفة مغلقة وإرسالها لرؤساء المراكز يوم الخميس 15 جانفي 2026، مع التأكيد على عدم فتحها إلا يوم الامتحان.