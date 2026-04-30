تنظيم الطبعة الثامنة للمعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط

ستُنظم وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الطبعة الثامنة للمعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. وذلك في إطار الجهود المتواصلة لترقية الصادرات الوطنية وتعزيز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الإفريقية.

وسيقام هذا الحدث الاقتصادي الهام خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 ماي 2026، بمقر المعرض الدائم لمؤسسة تصدير بنواكشوط. بمشاركة أكثر من 350 مؤسسة جزائرية الناشطة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية. كما يهدف هذا المعرض إلى التعريف بالمنتجات الجزائرية وإبراز جودتها وتنوعها، إلى جانب فتح آفاق جديدة للشراكة ، وتعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا.

كما يشكل هذا الموعد فضاءً متميزًا للقاءات المهنية بين المتعاملين الاقتصاديين، وفرصة لعقد شراكات تجارية واعدة. خاصة في ظل الديناميكية التي تعرفها الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.

