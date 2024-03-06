تنظيم الطبعة الثانية لصالون السيارات بداية من 6 ماي في قسنطينة

أعلنت شركة even pro عن تنظيم الطبعة الثانية للصالون الوطني للسيارات ولواحقها “سيرتا أوتو” في ولاية قسنطينة.

وقال منير بطراوي، منظم صالون سيرتا أوتو، انه وبعد نجاح الطبعة الأولى من الصالون الوطني للسيارات بوهران من 5 إلى 10 فيفري الفارط. سيتم تنظيم الطبعة الثانية للصالون في الفترة الممتدة من 6 الى 10 ماي 2024 بولاية قسنطينة. مشيرا إلى أن الطبعة الفارطة سجلت قرابة ربع مليون زائر و1500 طلبية لاقتناء السيارات.

وأضاف بيطراوي، أن الطبعة الحالية ستكون مختلفة عن سابقتها من خلال عدد الوكلاء والمشاركين. أين سيكون هنالك 100 مشارك من أجل الإرتقاء بالإقتصاد الوطني ومحاربة الإحتكار خاصة في مجال السيارات

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