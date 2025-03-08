أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن تنظيم الطبعة الثانية للأولمبياد الجزائرية للرياضيات بعنوان سنة 2025، لانتقاء أحسن النخب المدرسية الوطنية التي ستمثل الجزائر في منافسات الأولمبياد العالمية والإقليمية والقارية للرياضيات.

وحسب بيان للوزارة، تقرر تنظيم المنافسة التصفوية الأولى للأولمبياد الجزائرية للرياضيات في طبعتها الثانية صبيحة يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 من الساعة الثامنة والنصف (8:30) صباحا إلى الساعة الثانية عشر ونصف (12:30) زوالا.

ويشارك فيها التلاميذ المتميزين في مادة الرياضيات المتمدرسين بمؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة ومدارس أشبال الأمة. المتحصلين على معدلات تساوي أو تفوق 17 من 20 في مادة الرياضيات في الفصل الأول من السنة الدراسية 2025/2024.

ويتعلق الأمر بالتلاميذ المتمدرسين، بأقسام الثالثة والرابعة من التعليم المتوسط، والأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا. والثانية والثالثة ثانوي في شعب الرياضيات وتقني رياضي بخياراتها الأربعة والعلوم التجريبية.

تحديد الترتيبات العملية والتنظيمية لتنظيم هذه المنافسة

يُحدد مديرو مدارس أشبال الأمة قائمة التلاميذ المعنيين بالمنافسة بمدارسهم. ويسلمونها لمديري التربية لإدراجها ضمن قوائم تلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة المعنيين بالمشاركة.

يقوم مديرو التربية بإعلام مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة. ومديري مدارس أشبال الأمة بمراكز إجراء المنافسة بداية من أمسية يوم الأحد 09 مارس 2025. للتمكن من إعداد الاستدعاءات وتسليمها للتلاميذ.

يجري التلاميذ المتمدرسون في مدارس أشبال الأمة ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة المنافسة التصفوية في نفس مراكز الإجراء المعينة لتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية.

يشرف على كل مركز إجراء مفتش للتربية الوطنية أو مفتش للتعليم المتوسط لمادة الرياضيات حسب الحالة.

كما تحضر مواضيع المنافسة حسب المستويات، موضوع خاص بتلاميذ مستويي الثالثة والرابعة متوسط. موضوع خاص بمستوى الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا وموضوع خاص بمستويي الثانية والثالثة ثانوي للشعب المعنية.

وتتابع اللجان المنصبة على مستوى مديريات التربية والتي يشرف عليها مديرو التربية أو من يمثلهم تنظيم المنافسة. وتتم عملية التصحيح يوم الأربعاء 12 مارس 2025.