تنظيم الطبعة الثانية للصالون الدولي للصيدلة “أل فارما” بعنابة

سينظم “ال فارما” الصالون الدولي للصيادلة في طبعته الثانية ابتداءا من 21 إلى 24 جوان 2023 بالفندق الدولي شيراتون بعنابة.

وينظم هذا الحدث من طرف مؤسسة “نوفاكرياتس” بالشراكة مع المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة. والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، والفدرالية الجزائرية للصيادلة، والجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين و نادي الطلاب “جاليفارم”.

ويعتبر “ال فارما” من بين اهم المحافل التي تجمع رواد قطاع مولد الثروات. حيث يلتقي كافة الفاعلين في مجال الإنتاج الصيدلاني مما سيشكل فضاء لتبادل الخبرات حول المواضيع الرائجة في ذات المجال.

كما سيحتضن الصالون أبرز المؤسسات العمومية والشركات الناشطة في الصيدلة و الصحة. بالإضافة إلى أكبر المخابر على الصعيد الوطني و الدولي.

ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على أهم المستثمرين المحليين في الصناعة الصيدلانية وعرض منتجاتهم. والوقوف عند اخر التكنولوجيات والتقنيات المعتمدة.

وكذا تشجيع المؤسسات الناشئة الناشطة في القطاع، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف برنامج الحكومة في الصناعة الصيدلانية الوطنية.

ويستقطب صالون “ال فارما” أكبر المسثمرين وصانعي القرار في قطاع الصناعة الصيدلانية.

كما أنه من المتوقع أن يشهد الحدث مشاركة أكثر من 4000 زائر من بينهم 2000 صيدلي قادمين من مختلف ولايات الوطن.

مما يتيح الفرصة للصيادلة من تكوين علاقات عمل و إقامة شراكات و استثمارات في القطاع.

وسيتم تنظيم أربعة أيام من المحاضرات والورشات التي ستقوم بمناقشة المواضيع المتعلقة بالبيئة الاقتصادية والصحية للصيدلة. في الجزائر. على يد خبراء المجال من أجل الوصول إلى اقتراحات و حلول التي من شأنها تطوير الإنتاج الصيدلي المحلي.