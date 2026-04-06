تنظيم الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للتصدير والخدمات اللوجيستية 21 أفريل المقبل

تنظم مؤسسة الدراسات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات وتحت الرعاية السامية لوزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات. الطبعة الثانية للمؤتمر الافريقي للتصدير والخدمات اللوجستية يوم 21 افريل 2026.

الطبعة الثانية تندرج في إطار المساهمة في تجسيد الرؤية المتبصرة للسلطات العمومية لاستكشاف الفرص المتاحة. وبحث التحديات المرتبطة بالتجارة العالمية و اللوجستيك سيما في القارة الافريقية. اذ تعتبر التظاهرة موعدا مهما للتفكير، التباحث و كذا عقد لقاءات “افريقية - افريقية” بين الخبراء المؤسسات، المصدرين و الفاعلين في مجال اللوجستيك ومختلف الفاعلين و المهنيين في التجارة الأفريقية.

وقد تم تم تسطير برنامج ثري بالمداخلات حول الإجراءات الجديدة والمزايا الممنوحة من طرف الدولة الى المصدريين. سيما المتعلقة بسياسة المنافسة الملكية الفكرية سياسة الاستثمارة التجارة الالكترونية

يهدف اللقاء لضمان نجاح العمليات التجارية في الفضاء الافريقي في إطار منطقة التبادل الحر القارية الافريقية “زليكاف” والتحكم أكثر في وسائل اللوجستيك وتكلفتها مع تحديد الفرص المتاحة لترقية المنتوج الجزائري في السوق الافريقية وهذا لتعزيز وتنويع الثروة خارج المحروقات.

كما سيحضر هذا الحث الاقتصادي الهام أكثر من 30 دولة أفريقية وأكثر من 200 مؤسسة منتجة في عدة قطاعات حيوية. بما في ذلك الزراعة والأغذية الزراعية والتعبئة والتغليف والصناعات الثقيلة والخفيفة. بالإضافة إلى قطاع الخدمات، مثل البنوك والتأمين والنقل وكل ما يتعلق بالوسائل اللوجستية

div>

