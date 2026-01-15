تنظيم الطبعة الخامسة للصالون الدولي للبناء بداية من 28 جانفي

تنظم الطبعة الخامسة للصالون الدولي للبناء “باتيمكس” ما بين 28 و31 جانفي الجاري بعنابة، بمشاركة حوالي 100 عارض.

وحسب ما أفاد به بيان لمنظمي التظاهرة، فإن هذا الحدث الذي سينعقد بفندق شيراطون عنابة، يشهد مشاركة مؤسسات من داخل وخارج البلاد يمثلون أزيد من 40 نشاطا في مواد البناء. الهندسة المعمارية، التجهيزات، الحلول المستدامة، والتكنولوجيات الحديثة. حسب المنظمين الذين يتوقعون تجاوز عدد الزوار ل 10 آلاف زائر.

وستتميز هذه الطبعة ببرنامج علمي، تحت تسمية “باتي دايز”، يشمل 30 محاضرة وورشة، ينشطها خبراء دوليون. كما سيتم تنظيم منصة للقاءات الأعمال تحت تسمية “باتي أفريكا”، بهدف التشجيع على تصدير مواد البناء الجزائرية نحو الأسواق الافريقية.

وسيوفر الصالون فرصة لاكتشاف أحدث الإبتكارات، توجهات السوق، وبناء شراكات إستراتيجية على المستويين الوطني والدولي. مع تسجيل حضور سفراء ووفود رسمية من دول افريقية، مما سيوفر فرصا ملموسة للتعاون وتطوير الأعمال للعارضين.

