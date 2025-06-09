تنظيم الطبعة الرابعة لصالون الصيدلة “ألفارما” بعنابة

تحتضن ولاية عنابة، الطبعة الرابعة من صالون الصيدلة “ألفارما”، من 26 إلى 28 جوان الجاري، بمشاركة أكثر من 80 عارضا.

ونظمت هذه الطبعة، تحت رعاية كل من وزير الإنتاج الصيدلاني ووزير الصحة وكذا والي عنابة، والتي ستعرف مشاركة مخابر صيدلانية. شركات توزيع ومجموعة واسعة من الفاعلين في قطاع الصيدلة.

كما سيعرف الصالون تنظيم أكثر من 25 ندوة ومؤتمرا، ينشطها خبراء وأساتذة من داخل البلاد وخارجها. وستتناول مواضيع علمية وتكنولوجية متنوعة على غرار الذكاء الاصطناعي في الصيدليات، اليقظة الدوائية، الأدوية البيولوجية المشابهة والبروبيوتيك والمكملات الغذائية.

بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 10 ورشات عمل موجهة للطلبة والمهنيين الشباب، تتمحور حول آخر التنظيمات والتقنيات والابتكارات في قطاع الصيدلة بالجزائر، بإشراف مختصين وأكاديميين.

ويطمح صالون “ألفارما” كذلك إلى تعزيز بعده الإفريقي، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية تجمع المتعاملين الجزائريين بسفراء ووفود من دول إفريقية، في إطار دعم تصدير المنتجات الصيدلانية الجزائرية، واستكشاف فرص التوسع نحو القارة الإفريقية.

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